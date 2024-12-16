Иркутских мастеров приглашают украсить елку на острове Конном

25 декабря стартует Всероссийский конкурс «Елки России». На конкурсе выберут самые красиво украшенные елки, установленные на общественных пространствах, благоустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды».
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