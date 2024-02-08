Россия призвала Совбез ООН принять срочные меры по защите косовских сербов

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности в четверг, 8 февраля, заявил, что Россия призывает членов Совбеза принять срочные меры по защите косовских сербов, потому что они столкнулись с непосредственной угрозой физического выживания, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию в Telegram-канале российского постпредства.