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Россия призвала Совбез ООН принять срочные меры по защите косовских сербов

Россия призвала Совбез ООН принять срочные меры по защите косовских сербов

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности в четверг, 8 февраля, заявил, что Россия призывает членов Совбеза принять срочные меры по защите косовских сербов, потому что они столкнулись с непосредственной угрозой физического выживания, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию в Telegram-канале российского постпредства.

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