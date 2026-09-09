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Глава свердловского «Яблока» Максим Петлин уехал из России

Глава свердловского «Яблока» Максим Петлин уехал из России

Председатель свердловского отделения партии «Яблоко» Максим Петлин уехал из России на фоне задержаний кандидатов политсилы.

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