Три трактора, две маршрутки, авто и микроавтобус сгорели в промзоне на Мельничной

В ночи спасатели тушили мощный пожар в Невском районе Петербурга. Информация о происшествии по адресу Невский район, улица Мельничная, дом 24 поступила на пульт диспетчера пожарной службы 12 октября в 03.
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