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Сенатор Карелова открыла Форум женского предпринимательства БРИКС

Сенатор Карелова открыла Форум женского предпринимательства БРИКС

Почти тысяча гостей из более 30 стран мира прибыли на Форум женского предпринимательства БРИКС. В церемонии его открытия приняла участие председатель Совета Евразийского женского форума, первый замглавы Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова.

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