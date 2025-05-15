Сенатор Карелова открыла Форум женского предпринимательства БРИКС

Почти тысяча гостей из более 30 стран мира прибыли на Форум женского предпринимательства БРИКС. В церемонии его открытия приняла участие председатель Совета Евразийского женского форума, первый замглавы Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова.