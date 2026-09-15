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Проекты НМГ представят на международном кинорынке в Москве

Проекты НМГ представят на международном кинорынке в Москве

Art Pictures Distribution Art Pictures Distribution, входящая в Национальную Медиа Группу (НМГ), представит проекты холдинга зарубежным партнерам на первом Российском международном кинорынке (Russian International Content Market), который пройдет в Москве с 1 по 3 декабря.

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