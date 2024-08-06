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Власти Украины готовили покушение на Путина и Белоусова

Власти Украины готовили покушение на Путина и Белоусова

По его словам, Киев готовил покушение на российского лидера Владимира Путина и главу Минобороны РФ Андрея Белоусова во время визита политиков в Северную столицу РФ, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Ведомости».

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