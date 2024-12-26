Обнаружена новая «безумная» форма жизни внутри человеческого организма Открытие новых вирусоподобных организмов, получивших название «обелиски», заставляет ученых задуматься о возможном влиянии этих организмов на биоразнообразие и здоровье человека.
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