Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Обнаружена новая «безумная» форма жизни внутри человеческого организма

Обнаружена новая «безумная» форма жизни внутри человеческого организма

Обнаружена новая «безумная» форма жизни внутри человеческого организма Открытие новых вирусоподобных организмов, получивших название «обелиски», заставляет ученых задуматься о возможном влиянии этих организмов на биоразнообразие и здоровье человека.

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Комментарии
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Иван Ураганов
И не узнаешь,от чего и умер.🤣
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