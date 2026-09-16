Как заменить ТЭН в бойлере своими руками — пошаговая инструкция

Бойлер — один из самых востребованных бытовых приборов, обеспечивающий дом горячей водой. Однако со временем его нагревательный элемент (ТЭН) изнашивается, покрывается накипью или выходит из строя, из-за чего вода перестает нагреваться или прибор начинает работать менее эффективно.