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Самолет НАТО четвертый день подряд кружит у границ Калининградской области

Самолет НАТО четвертый день подряд кружит у границ Калининградской области

IMAGO/Björn Trotzki/TASS Разведывательный самолет НАТО Saab 340B ISR четвертый день подряд совершает полеты у границ Калининградской области, 17 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы отслеживания полетов.

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