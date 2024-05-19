Песков: 60 спасателей по поручению Путина подключатся к операции в Иране

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что вертолеты и спасатели из РФ по поручению Владимира Путина подключатся к операции по поиску совершившего жесткую посадку вертолета, в котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси.
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