Песков: 60 спасателей по поручению Путина подключатся к операции в Иране

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что вертолеты и спасатели из РФ по поручению Владимира Путина подключатся к операции по поиску совершившего жесткую посадку вертолета, в котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси.