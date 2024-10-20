Таубер заявила, что проголосовала на выборах в Молдавии против ЕС и Санду

Все граждане Молдавии должны прийти сегодня, 20 октября, на избирательные участки и отдать свой голос на президентских выборах, считает вице-председатель молдавского оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер, передает ТАСС.
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