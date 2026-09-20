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Журнал «Профиль»

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Дизтопливо во Франции подорожало до исторического максимума, приблизившись к €2,41 за литр

Дизтопливо во Франции подорожало до исторического максимума, приблизившись к €2,41 за литр

Оценка подготовлена Agence France-Presse на основе данных государственной системы мониторинга цен Министерства экономики и финансов, пишет в воскресенье, 20 сентября 2026 года, La Tribune.

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