ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Содержала мужа 3 года. А он изменил и… взыскал алименты с меня!

Содержала мужа 3 года. А он изменил и… взыскал алименты с меня!

За консультацией по вопросу защиты от алиментов, взыскиваемых в пользу нетрудоспособного супруга обратилась Евгения, 38-летняя жительница Подмосковья.

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Комментарии
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Вячеслав Кузьмин
С третьей группой алименты? да бросьте
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1 час.
Ольга Гусева
Как-то сказочно и слишком просто. Так быть не может.
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1 час.
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