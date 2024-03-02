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Военное обозрение

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Автомобиль сотрудника правоохранительных органов Херсонской области оказался заминирован

Автомобиль сотрудника правоохранительных органов Херсонской области оказался заминирован

Сотрудник правоохранительных органов Херсонской области избежал возможной смерти, так как под его автомобилем было найдено и обезврежено самодельное взрывное устройство.

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