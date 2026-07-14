На Украине множатся бездомные

Марина Жданович 13 июля 2026 г. В Киеве решили посчитать – сколько в стране бездомных на сегодняшний день.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Душа в Киеве, кошелёк в Москве: Клара Новикова рвёт залы в России, а её родня из США кормит Украину
- «Зима на Украине черной не будет, она будет последней»: Тоскливый ужас и безнадега у киевлян, даже самые упертые готовы капитулировать
- Эндрю Корыбко: У Путина есть свои виды на Одессу. Трампу они понравятся. Зеленскому вряд ли
Свежие комментарии