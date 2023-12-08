США хотят вынудить Россию пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева

Первый зампомощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что Вашингтон намерен вынудить Москву пойти на переговоры по украинскому урегулированию на выгодных для Киева условиях.
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