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    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

В Россию попытались ввести валюту на сумму почти пять миллионов рублей

Забывчивому пассажиру может грозить уголовная статья Возвращаясь из Арабских Эмиратов в Санкт-Петербург, россиянин выбрал для прохождения таможни «зеленый коридор», заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному декларированию.

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