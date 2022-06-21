В Россию попытались ввести валюту на сумму почти пять миллионов рублей

Забывчивому пассажиру может грозить уголовная статья Возвращаясь из Арабских Эмиратов в Санкт-Петербург, россиянин выбрал для прохождения таможни «зеленый коридор», заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному декларированию.