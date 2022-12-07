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Экс-тренер «Крыльев» Веркаутерен – в шорт-листе сборной Бельгии

Экс-тренер «Крыльев» Веркаутерен – в шорт-листе сборной Бельгии

Франк Веркаутерен может возглавить сборную Бельгии. 66-летний специалист претендует на вакантный пост после ухода Роберто Мартинеса, который покинул национальную команду из-за вылета с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.

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