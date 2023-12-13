Цветотерапия в интерьере: правда или вымысел

Есть мнение, что цвета в интерьере влияют на настроение и самочувствие человека. Возбуждают нервную систему, повышают аппетит, снимают стресс, улучшают качество сна, повышают самооценку, способствуют продуктивности и даже снижают или повышают артериальное давление.