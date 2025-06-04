Ушаков: Трамп не получал от Киева информацию об атаках 1 июня

США не знали о планах Киева Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину, что США не были заранее проинформированы о планах Киева нанести удары по российским аэродромам.
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