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Царьград

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Группировка "Запад": Герои спецоперации на Украине удостоены наград

Группировка "Запад": Герои спецоперации на Украине удостоены наград

Министерство обороны РФ сообщило о вручении государственных и ведомственных наград военнослужащим группировки войск "Запад" в зоне Специальной военной операции на Украине за проявленные мужество и героизм.

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