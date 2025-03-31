Золото с запасом: как Сафонов приблизил ПСЖ к чемпионству

После двухнедельной паузы на игры сборных возобновились розыгрыши национальных чемпионатов в Европе. Минувшие выходные особенно продуктивно прошли для выступающих во Франции Матвея Сафонова и Александра Головина.
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