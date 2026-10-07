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"Женщины в России могут рожать до 60 лет". Академик РАН Геннадий Онищенко назвал предельный возраст для становления матерью и отцом

"Женщины в России могут рожать до 60 лет". Академик РАН Геннадий Онищенко назвал предельный возраст для становления матерью и отцом

75-летний заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко назвал предельный возраст для рождения детей, сообщают в РИА Новости.

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