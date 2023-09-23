В ВСУ назвали минимальную цель для успешного контрнаступления

Командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что минимальным требованием для «успешного» контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть взятие Токмака в Запорожской области.
Командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что минимальным требованием для «успешного» контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть взятие Токмака в Запорожской области.
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