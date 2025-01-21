Global Look Press/Consolidated News Photos/Bonnie Cash - Pool via CNP Бывший президент США Джо Байден, ограничив поставки в Польшу технологий, связанных с развитием искусственного интеллекта (ИИ), отнесся к этому государству как к стране второго сорта.
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