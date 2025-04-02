США — Зеленскому: «А будешь ерепениться — жди коллекторов. На танках» Трамп хочет побыстрее склонить Киев к миру, но пока и медленно не получается На фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (слева направо) Президент США Дональд Трамп поставил жесткие условия Владимиру Зеленскому по сделке по редкоземельным металлам и вступлению в НАТО, считает находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.