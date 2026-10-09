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В СССР у Ёлы Санько было 25 ролей, а в XXI веке — больше двухсот

Ночью Ёла Санько вышла из дома с трёхмесячной дочерью на руках — и обратно уже не вернулась. По её собственным словам, последней каплей стало то, что муж встретил её с молотком в руках.

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