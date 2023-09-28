Комиссия парламента Армении включила ратификацию Римского статута МУС в повестку

Комиссия по государственно-правовым вопросам парламента Армении на заседании приняла законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) и направила его на рассмотрение в законодательном органе.
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