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  • Murad Saparov
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8 самых вероятных сценариев гибели Земли (с научной точки зрения)

8 самых вероятных сценариев гибели Земли (с научной точки зрения)

Жизнь существует на Земле только благодаря хрупкому и поистине невероятному балансу. Наша атмосфера, близость к солнцу, и бесчисленное множество других невероятных совпадений не только позволяют живым существам жить и развиваться, но и процветать.

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