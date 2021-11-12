8 самых вероятных сценариев гибели Земли (с научной точки зрения)

Жизнь существует на Земле только благодаря хрупкому и поистине невероятному балансу. Наша атмосфера, близость к солнцу, и бесчисленное множество других невероятных совпадений не только позволяют живым существам жить и развиваться, но и процветать.
Жизнь существует на Земле только благодаря хрупкому и поистине невероятному балансу. Наша атмосфера, близость к солнцу, и бесчисленное множество других невероятных совпадений не только позволяют живым существам жить и развиваться, но и процветать.
Свежие комментарии