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В Башкирии автомобиль съехал в кювет – водитель в реанимации, пассажир погиб

В Башкирии автомобиль съехал в кювет – водитель в реанимации, пассажир погиб

ГИБДД по Башкирии сообщает, что после полуночи 29 июля в Кушнаренковском районе на 1294 километре автодороги Москва-Уфа 22-летний житель Стерлитамака за рулём автомобиля "Geely Emgrand" допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево.

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