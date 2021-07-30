В Башкирии автомобиль съехал в кювет – водитель в реанимации, пассажир погиб

ГИБДД по Башкирии сообщает, что после полуночи 29 июля в Кушнаренковском районе на 1294 километре автодороги Москва-Уфа 22-летний житель Стерлитамака за рулём автомобиля "Geely Emgrand" допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево.