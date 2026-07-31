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ФедералПресс

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Россияне стали больше жаловаться в Центробанк

Россияне стали больше жаловаться в Центробанк

МОСКВА, 31 июля, ФедералПресс. За первое полугодие 2026 года Банк России получил почти 211 тысяч обращений от потребителей финансовых услуг и инвесторов – на 15,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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