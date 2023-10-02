Эстония не может найти своих наёмников на Украине: "Нет никаких обязанностей"

В Таллине заявили, что не могут знать, сколько эстонцев наёмничает на Украине.Эстония толи решила скрыть количество своих наёмников на Украине, толи действительно не контролирует передвижения по миру своих граждан.
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