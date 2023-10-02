Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 914 подписчиков

Эстония не может найти своих наёмников на Украине: "Нет никаких обязанностей"

Эстония не может найти своих наёмников на Украине: "Нет никаких обязанностей"

В Таллине заявили, что не могут знать, сколько эстонцев наёмничает на Украине.Эстония толи решила скрыть количество своих наёмников на Украине, толи действительно не контролирует передвижения по миру своих граждан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх