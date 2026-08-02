Правила выбора и приготовления идеального риса раскрыли алтайские ученые

Существует более 40 тысяч сортов этого растения, различных по размеру, форме, цвету и вкусу Рис — одна из древнейших сельскохозяйственных культур, которую человечество употребляет в пищу уже около десяти тысяч лет.
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