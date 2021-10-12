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Денег опять нет? "Адмиралу" грозит штраф за слишком низкие зарплаты хоккеистам

Денег опять нет? "Адмиралу" грозит штраф за слишком низкие зарплаты хоккеистам

По данным журналиста Алексея Шевченко, владивостоксому "Адмиралу" грозит очередное наказание от КХЛ. Клуб из Приморья могут оштрафовать за то, что хоккеистам платят мало денег, сообщает ИА UssurMedia.

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