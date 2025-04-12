Операторы FPV-дронов уничтожили пусковую установку хорватской РСЗО RAK-SA-12

РИА Новости/Константин Михальчевский Военнослужащие 72-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Юг" точными попаданиями ударных беспилотников уничтожили пусковую установку хорватской РСЗО RAK-SA-12 боевиков ВСУ, а еще блиндаж с ее расчетом.
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