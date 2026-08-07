Cloudflare представила инструменты для продвижения сайтов в эпоху AI-агентов

Сервис Cloudflare представил инструменты Agent Readiness и Answer Engine Optimization (AEO), которые позволяют компаниям оценивать готовность сайтов к взаимодействию с ИИ-агентами и отслеживать, как часто их ресурсы рекомендуют AI-ассистенты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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