Средства ПВО уничтожили за ночь 12 беспилотников ВСУ над шестью регионами России

РИА Новости/Евгений Биятов Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили за ночь 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской и Липецкой областями, а также Мордовией, сообщили в Минобороны России.