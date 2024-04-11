Средства ПВО уничтожили за ночь 12 беспилотников ВСУ над шестью регионами России

РИА Новости/Евгений Биятов Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили за ночь 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской и Липецкой областями, а также Мордовией, сообщили в Минобороны России.
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