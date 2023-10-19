А.И. Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту неисполнения обязанностей по воспитанию детей жительницей Новосибирской области

В эфире федерального канала сообщалось, что жительница Новосибирской области совершает противоправные действия, в том числе и в присутствии своих двоих детей, за которые не несет установленную законом ответственность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии