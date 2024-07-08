TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 409 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Гусев
    Регулярно езжу на двое суток туда и обратно. Со многими познакомился уже, ибо поезд один. Все прекрасные профессионал...10 самых красивых...
  • Элеонора Коган
    Дурь какая-то.Жителям деревни 8...
  • Элеонора Коган
    Умная система оповещения.Теперь надо дверь на кухню закрывать.Пока все спали, с...

Жителям деревни 80 лет назад запретили жить в своих домах: коттеджи открыты и постепенно превращаются в руины

Жителям деревни 80 лет назад запретили жить в своих домах: коттеджи открыты и постепенно превращаются в руины

Прибрежное поселение Тайнехэм в Дорсете стало известна как «потерянная деревня» местного округа. Ее жителей эвакуировали еще во время Второй мировой и окончательно запретили возвращаться: коттеджи постепенно превращаются в руины, но туристам разрешено посещать место и даже снимать видео.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Maxim
и где же их хрестоматийная неприкосновенность частной собственности, своих же грабят, что говорить про весь мир ..
Ответить
15 час.
Элеонора Коган
Дурь какая-то.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх