Жителям деревни 80 лет назад запретили жить в своих домах: коттеджи открыты и постепенно превращаются в руины

Прибрежное поселение Тайнехэм в Дорсете стало известна как «потерянная деревня» местного округа. Ее жителей эвакуировали еще во время Второй мировой и окончательно запретили возвращаться: коттеджи постепенно превращаются в руины, но туристам разрешено посещать место и даже снимать видео.
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