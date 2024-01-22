Новая магнитная буря скажется на самочувствии метеочувствительных людей

Магнитная буря произошла на Солнце 21 января. Земли она достигнет утром 23 января. О буре сообщает лаборатория солнечной астрономии (Институт космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН).
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