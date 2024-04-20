Медвежий угол
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Медвежий угол

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Инаугурация Путина 7 мая: новый лимузин и развенчание тирана. Майские события, которые изменят весь мир

Инаугурация Путина 7 мая: новый лимузин и развенчание тирана. Майские события, которые изменят весь мир

Уж на какие только выдумки и ужимки не шли наши сине-желтые соседи и страны НАТО, лишь бы вставить как можно больше палок в колеса выборов президента РФ 2024 года! Да только все это оказалось зря: Владимир Путин победил с оглушающим результатом: 87,28% голосов.

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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Россия показала им большой Х.
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6 час.
карюкалов вячеслав
!!!
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4 час.
Юрий Золотарев
УДАЧИ Владимиру Владимировичу!! И - России!!
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4 час.

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