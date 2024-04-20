Инаугурация Путина 7 мая: новый лимузин и развенчание тирана. Майские события, которые изменят весь мир

Уж на какие только выдумки и ужимки не шли наши сине-желтые соседи и страны НАТО, лишь бы вставить как можно больше палок в колеса выборов президента РФ 2024 года! Да только все это оказалось зря: Владимир Путин победил с оглушающим результатом: 87,28% голосов.
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