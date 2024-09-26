Полицейские Хабаровского края задержали подозреваемых в незаконном хранении растительных наркотиков

В первом случае в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Амурскому району обследовали жилище и надворные постройки, принадлежащие ранее судимому 29-летнему жителю поселка Санболи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии