29-летняя пассажирка иномарки пострадала в ДТП на трассе Тула – Новомосковск

Дорожная авария произошла в 8:30 утра 29 апреля на 11 км автодороги Тула-Новомосковск. По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, 29-летний водитель на автомобиле KIA Rio столкнулся с попутным AUDI, под управлением 53-летнего мужчины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии