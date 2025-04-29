29-летняя пассажирка иномарки пострадала в ДТП на трассе Тула – Новомосковск

Дорожная авария произошла в 8:30 утра 29 апреля на 11 км автодороги Тула-Новомосковск. По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, 29-летний водитель на автомобиле KIA Rio столкнулся с попутным AUDI, под управлением 53-летнего мужчины.