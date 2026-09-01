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Царьград

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МЧС выявило новые причины инцидентов в горах Кабардино-Балкарии

МЧС выявило новые причины инцидентов в горах Кабардино-Балкарии

МЧС России в Кабардино-Балкарии сообщило, что с начала 2026 года спасатели провели 59 операций в горах, спасая 66 человек.

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