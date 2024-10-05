#Отподписчика 🇺🇦ВСУшник кратко описывает плачевное положение 118-й ОБР ТРО. История классическая: БК нет, много раненных и убитых, командование сбежало.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
#Отподписчика 🇺🇦ВСУшник кратко описывает плачевное положение 118-й ОБР ТРО. История классическая: БК нет, много раненных и убитых, командование сбежало.
Свежие комментарии