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Китай

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Си Цзиньпин призвал к непрерывному достижению новых успехов в модернизации на собрании по случаю 100-летия со дня рождения бывшего председателя ПК ВСНП Цяо Ши

Пекин, 16 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к непрерывному достижению новых успехов, которые выдержат испытание историей, проверку временем и оправдают чаяния народа, в рамках усилий страны по всестороннему строительству модернизированного социалистического государства.

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