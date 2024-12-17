Си Цзиньпин призвал к непрерывному достижению новых успехов в модернизации на собрании по случаю 100-летия со дня рождения бывшего председателя ПК ВСНП Цяо Ши

Пекин, 16 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к непрерывному достижению новых успехов, которые выдержат испытание историей, проверку временем и оправдают чаяния народа, в рамках усилий страны по всестороннему строительству модернизированного социалистического государства.
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