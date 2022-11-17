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Криштиану Роналду: «Если «МЮ» не выиграет АПЛ, буду рад победе «Арсенала». Мне нравится его игра»

Криштиану Роналду: «Если «МЮ» не выиграет АПЛ, буду рад победе «Арсенала». Мне нравится его игра»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не против победы «Арсенала» в АПЛ. «Я за «МЮ» в первую очередь, но если не удастся, то «Арсенал» – это тот клуб, игра которого мне нравится.

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