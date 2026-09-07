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Царьград

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Правый поворот в Европе. Первый шаг сделан. Чего ждать России?

Правый поворот в Европе. Первый шаг сделан. Чего ждать России?

Правая партия "Альтернатива для Германии" одержала историческую победу на выборах в Саксонии-Анхальт, получив почти 44% голосов избирателей .

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