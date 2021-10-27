Новые анекдоты

Не верьте рекламе! Лучшим средством для мытья посуды была, есть и будет… … жена! Я перестал спорить с женой по поводу имен наших с ней детей, после того, как она сказала: - Слушай, у наших детей будет твоя фамилия и твое отчество, дай мне хоть имя выбрать, я же их все-таки рожаю! Страшно отправлять ребёнка к бабушке: сплошная утечка информации! Девушки всю жизнь ждут принца на белом коне, а приезжает король – … голый, пьяный и на автобусе… После того как Вовочка пошел в первый класс и научился считать… … папе пришлось делить пельмени поровну.